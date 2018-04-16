Пашинян: Если заседание парламента будет выездным, мы возьмем Ереван под свой контроль

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ "Если заседание Национального Собрания Армении будет выездным, мы возьмем Ереван под свой контроль".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил глава парламентской фракции блока "Выход", лидер инициативы "Мой шаг" Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что в этом случае участники акции, протестующие против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром, перекроют весь Ереван.

По его словам, их главная цель – сорвать завтрашнее заседание парламента и обеспечить присутствие граждан на улицах.

Напомним, что накануне Никол Пашинян призвал заблокировать в понедельник мосты, улицы, метро Еревана. Сегодня с раннего утра демонстранты частично перекрыли ряд важных улиц и проспектов столицы.