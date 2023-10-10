Пашинян: Если миротворцы РФ уйдут из Карабаха, они не должны перебраться в Армению

Армянские власти считают, что в случае, если российский миротворческий контингент оставит Карабах, он должен вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению.

Армянские власти считают, что в случае, если российский миротворческий контингент оставит Карабах, он должен вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению.

Как передает Report , об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это миротворческие войска Российской Федерации в Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию", - заявил он в ответ на вопрос журналиста о возможности дислокации миротворцев в Армении.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом три "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.