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Пашинян: Если миротворцы РФ уйдут из Карабаха, они не должны перебраться в Армению

Пашинян: Если миротворцы РФ уйдут из Карабаха, они не должны перебраться в Армению Армянские власти считают, что в случае, если российский миротворческий контингент оставит Карабах, он должен вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению.
В регионе
10 октября 2023 г. 19:30
Пашинян: Если миротворцы РФ уйдут из Карабаха, они не должны перебраться в Армению

Армянские власти считают, что в случае, если российский миротворческий контингент оставит Карабах, он должен вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению.

Как передает Report, об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это миротворческие войска Российской Федерации в Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию", - заявил он в ответ на вопрос журналиста о возможности дислокации миротворцев в Армении.

Напомним, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом три "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Rusiya sülhməramlıları Qarabağı tərk edərlərsə, Ermənistana keçməməlidirlər”

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