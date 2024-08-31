Пашинян еще не принял решения по поводу участия в COP29

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще не принял решения по поводу своего участия в международном климатическом форуме COP29 в Баку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще не принял решения по поводу своего участия в международном климатическом форуме COP29 в Баку.

Об этом, как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян заявил в субботу на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Мы примем решение в надлежащее время. Сейчас у нас нет решения. Общая ситуация, процессы, атмосфера, конечно же, не могут не влиять на это решение", - сказал Пашинян.

"Но, если сейчас говорить теоретически, то теоретически никакое решение исключать нельзя, все зависит от ситуации и оценки ситуации, что повлияет на наше решение", - добавил он.

Напомним, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума 21 июля 2024 года сообщил журналистам, что президент COP29 Мухтар Бабаев направил письмо с официальным приглашением министру иностранных дел Армении.