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Пашинян: Ереван согласен с принципами установления отношений с Баку

Пашинян: Ереван согласен с принципами установления отношений с Баку Армения согласна с базовыми принципами установления отношений с Баку, представленных Россией.
В регионе
28 октября 2022 г. 11:53
Пашинян: Ереван согласен с принципами установления отношений с Баку

Армения согласна с базовыми принципами установления отношений с Баку, представленных Россией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом написал в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения", - написал Пашинян.

Ранее сообщалось о том, что 31 октября Пашинян планирует встретиться с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Rəsmi İrəvan Bakı ilə münasibətlərin qurulması prinsipi ilə razıdır”
Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan agrees with principles of establishing relations with Baku

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