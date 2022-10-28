Пашинян: Ереван согласен с принципами установления отношений с Баку

Армения согласна с базовыми принципами установления отношений с Баку, представленных Россией.

Армения согласна с базовыми принципами установления отношений с Баку, представленных Россией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом написал в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения", - написал Пашинян.

Ранее сообщалось о том, что 31 октября Пашинян планирует встретиться с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным в Сочи.