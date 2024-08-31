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Пашинян: Ереван предложил Баку подписать согласованные пункты мирного соглашения

Пашинян: Ереван предложил Баку подписать согласованные пункты мирного соглашения Армения предложила Азербайджану подписать и ратифицировать согласованные пункты мирного соглашения. 
В регионе
31 августа 2024 г. 13:25
Пашинян: Ереван предложил Баку подписать согласованные пункты мирного соглашения

Армения предложила Азербайджану подписать и ратифицировать согласованные пункты мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"13 из 17 статей соглашения о мире, а также введение полностью согласованы. Три статьи согласованы частично. Есть статья, формулировки которой, в основном, согласованы. Мы предлагаем подписать все эти статьи в качестве соглашения о мире. Мы вчера представили наше предложение официальному Баку", - сказал Пашинян в субботу на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Ни один документ в мире не может отражать все возможные вопросы, ни один документ не может дать ответы на все вопросы. Мы предлагаем подписать и ратифицировать, а обсуждение остальных возможных вопросов продолжить. В согласованных статьях есть механизм, который дает возможность на постоянно действующей площадке обсуждать все вопросы, которые связаны с реализацией соглашения о мире. Предполагается, что после подписания соглашения стороны установят дипломатические отношения, что станет дополнительной платформой для обсуждения вопросов", - сказал премьер Армении.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: İrəvan Bakıya sülh sazişinin razılaşdırılmış bəndlərini imzalamağı təklif edib
Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan proposed Baku to sign agreed points of peace treaty

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