Пашинян: Ереван предложил Баку, что миссия ЕС не будет действовать на делимитированной границе

Армения предложила Азербайджану, что миссия ЕС не будет действовать на участках границы, которые будут делимитированы.

Армения предложила Азербайджану, что миссия ЕС не будет действовать на участках границы, которые будут делимитированы.

Как передает Report , об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью Общественному ТВ Армении.

По его словам, в переговорах с Азербайджаном есть некоторые положительные сдвиги.

"При достижении реального мира, а это означает подписание мирного соглашения, Армения готова по принципу взаимности отказаться от исков в международные судебные инстанции", - утверждал Пашинян.

Он добавил, что со своей стороны сделает все, чтобы соглашение с Азербайджаном было подписано до конца года.