Пашинян: Ереван предложил Баку, что миссия ЕС не будет действовать на делимитированной границе

Армения предложила Азербайджану, что миссия ЕС не будет действовать на участках границы, которые будут делимитированы.
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По его словам, в переговорах с Азербайджаном есть некоторые положительные сдвиги.
"При достижении реального мира, а это означает подписание мирного соглашения, Армения готова по принципу взаимности отказаться от исков в международные судебные инстанции", - утверждал Пашинян.
Он добавил, что со своей стороны сделает все, чтобы соглашение с Азербайджаном было подписано до конца года.