Пашинян: Ереван получил от Баку ответ на свои предложения по мирному договору

Армения получила от Азербайджана ответ на свои предложения по мирному договору.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во вторник на пресс-конференции.
Как заметил премьер, нередко на публичных площадках, в соцсетях говорится о том, что правительство Армении собирается подписать некий документ.
"Хочу заверить, что если сложится ситуация, при которой останется 2-3 дня до подписания какого-то документа… это будет хорошей, а не плохой новостью, поскольку это будет означать, что в переговорном процессе зафиксирован прогресс. И мы достигли результата, который будет не воплощением наших грез, но станет результатом, который должен обеспечить долгосрочный мир, стабильность и развитие", - сказал Пашинян.
По его словам, Армения в середине февраля передала Азербайджану очередные предложения по проекту мирного договора с Баку.
"2-3 дня назад мы получили от Азербайджана ответ. Есть ли прогресс? Нужно отметить, что мы видим определенный прогресс", - сказал Пашинян.