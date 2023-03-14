О нас

Пашинян: Ереван получил от Баку ответ на свои предложения по мирному договору

Пашинян: Ереван получил от Баку ответ на свои предложения по мирному договору Армения получила от Азербайджана ответ на свои предложения по мирному договору.
В регионе
14 марта 2023 г. 12:36
Пашинян: Ереван получил от Баку ответ на свои предложения по мирному договору

Армения получила от Азербайджана ответ на свои предложения по мирному договору.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во вторник на пресс-конференции.

Как заметил премьер, нередко на публичных площадках, в соцсетях говорится о том, что правительство Армении собирается подписать некий документ.

"Хочу заверить, что если сложится ситуация, при которой останется 2-3 дня до подписания какого-то документа… это будет хорошей, а не плохой новостью, поскольку это будет означать, что в переговорном процессе зафиксирован прогресс. И мы достигли результата, который будет не воплощением наших грез, но станет результатом, который должен обеспечить долгосрочный мир, стабильность и развитие", - сказал Пашинян.

По его словам, Армения в середине февраля передала Азербайджану очередные предложения по проекту мирного договора с Баку.

"2-3 дня назад мы получили от Азербайджана ответ. Есть ли прогресс? Нужно отметить, что мы видим определенный прогресс", - сказал Пашинян.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan: Azerbaijan responded to Armenia’s proposals
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Azərbaycan Ermənistanın təkliflərinə cavab verib"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
13 марта 2023 г. 20:52
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi