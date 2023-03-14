Пашинян: Ереван получил от Баку ответ на свои предложения по мирному договору

Армения получила от Азербайджана ответ на свои предложения по мирному договору.

Армения получила от Азербайджана ответ на свои предложения по мирному договору.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во вторник на пресс-конференции.

Как заметил премьер, нередко на публичных площадках, в соцсетях говорится о том, что правительство Армении собирается подписать некий документ.

"Хочу заверить, что если сложится ситуация, при которой останется 2-3 дня до подписания какого-то документа… это будет хорошей, а не плохой новостью, поскольку это будет означать, что в переговорном процессе зафиксирован прогресс. И мы достигли результата, который будет не воплощением наших грез, но станет результатом, который должен обеспечить долгосрочный мир, стабильность и развитие", - сказал Пашинян.

По его словам, Армения в середине февраля передала Азербайджану очередные предложения по проекту мирного договора с Баку.

"2-3 дня назад мы получили от Азербайджана ответ. Есть ли прогресс? Нужно отметить, что мы видим определенный прогресс", - сказал Пашинян.