Пашинян: Ереван не против вступления Баку в ЕАЭС

Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС, если этот шаг будет способствовать мирному развитию региона.

Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС, если этот шаг будет способствовать мирному развитию региона.

Как передает Report, об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, премьер Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook .

"Если мы увидим, что этот шаг внесет свой вклад в нашу повестку дня, то есть откроет эру мирного развития региона, - конечно (Армения не будет против вступления Азербайджана в ЕАЭС – ред.). Если мы продвигаемся вперед в переговорах по ряду вопросов, было бы нелогично создавать новый источник конфликта", - сказал Пашинян.

10 декабря почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что взаимодействие Азербайджана и ЕАЭС способствовало бы активизации взаимной торговли и реализации масштабных инфраструктурных проектов.