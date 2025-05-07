Премьер Армении: Ереван намерен углублять отношения с Москвой

Армения не строит отношения с Западом за счет России, и ведет сбалансированную внешнюю политику.

Армения не строит отношения с Западом за счет России, и ведет сбалансированную внешнюю политику.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван собирается углублять отношения с Москвой.

"В эту политику отнюдь не входит то понимание, что мы строим наши отношения в одном направлении за счет других отношений. Более того, в логике этой политики нет понимания, что мы не будем иметь визитов в Россию или не будем углублять и развивать отношения с Россией. Для меня непонятны такие комментарии", - сказал отметил он.