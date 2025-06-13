Пашинян: Ереван и Баку ведут консультации для подписания мирного соглашения

Армения и Азербайджан ведут консультации для подписания мирного соглашения, текст которого уже согласован сторонами.

Армения и Азербайджан ведут консультации для подписания мирного соглашения, текст которого уже согласован сторонами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся с визитом в Праге премьер-министр страны Никол Пашинян.

"В этом году нам удалось завершить переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению между нашими странами с положительными результатами. То есть этот проект был согласован на двусторонней основе, и теперь пришло время подписать мирное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе консультаций с Азербайджаном, чтобы достичь этой точки и подписать мирное соглашение", - сказал он.