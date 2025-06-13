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Пашинян: Ереван и Баку ведут консультации для подписания мирного соглашения

Пашинян: Ереван и Баку ведут консультации для подписания мирного соглашения Армения и Азербайджан ведут консультации для подписания мирного соглашения, текст которого уже согласован сторонами.
В регионе
13 июня 2025 г. 17:59
Пашинян: Ереван и Баку ведут консультации для подписания мирного соглашения

Армения и Азербайджан ведут консультации для подписания мирного соглашения, текст которого уже согласован сторонами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил находящийся с визитом в Праге премьер-министр страны Никол Пашинян.

"В этом году нам удалось завершить переговоры с Азербайджаном по мирному соглашению между нашими странами с положительными результатами. То есть этот проект был согласован на двусторонней основе, и теперь пришло время подписать мирное соглашение. В настоящее время мы находимся в процессе консультаций с Азербайджаном, чтобы достичь этой точки и подписать мирное соглашение", - сказал он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan and Baku holding consultations to sign peace agreement
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: İrəvan və Bakı sülh sazişinin imzalanması üçün məsləhətləşmələr aparır

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