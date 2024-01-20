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Пашинян: Ереван и Баку требуют взаимной гарантии отсутствия территориальных претензий

Пашинян: Ереван и Баку требуют взаимной гарантии отсутствия территориальных претензий Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу.
В регионе
20 января 2024 г. 14:02
Пашинян: Ереван и Баку требуют взаимной гарантии отсутствия территориальных претензий
Reuters

Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии того, что у них нет территориальных претензий друг к другу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии "Гражданский договор".

"Мы хотим дополнительных взаимных гарантий от Азербайджана, а Азербайджан от нас, что ни у нас, ни у них нет никаких скрытых территориальных претензий друг к другу. Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой", - отметил он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan and Baku demand mutual guarantee of absence of territorial claims
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Ermənistan və Azərbaycan qarşılıqlı olaraq təminat istəyir"

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