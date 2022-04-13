О нас
Аудио новости

Пашинян: Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки

Пашинян: Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки Правительство Армении считает, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки
В регионе
13 апреля 2022 г. 11:09
Пашинян: Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки
Никол Пашинян

Правительство Армении считает, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении", - отметил он.

Пашинян заявил, что до 30 апреля Ереван и Баку должны назначить членов комиссии по делимитации границ.

"Я хотел бы сообщить вам, что в настоящее время мы работаем над форматом комиссии. Самое позднее 30 апреля мы должны уточнить состав комиссии. В этот период наши соответствующие должностные лица должны работать с азербайджанской стороной, чтобы прийти к соглашению по организационным вопросам", - отметил он.

Процесс делимитации границ Армении и Азербайджана, по словам премьер-министра республики, должен быть реализован по возможности в ближайшем будущем.

Пашинян также добавил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "Aprelin 30-dək Birgə Sərhəd Komissiyasının üzvləri təyin edilməlidir"
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia recognizes Azerbaijan's territorial integrity

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Теракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
ФотоТеракт в Израиле: двое погибли, 12 ранены
8 апреля 2022 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi