Пашинян: Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки

Правительство Армении считает, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки

Правительство Армении считает, что Ереван и Баку должны заключить соглашение о мире в кратчайшие сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку Армении", - отметил он.

Пашинян заявил, что до 30 апреля Ереван и Баку должны назначить членов комиссии по делимитации границ.

"Я хотел бы сообщить вам, что в настоящее время мы работаем над форматом комиссии. Самое позднее 30 апреля мы должны уточнить состав комиссии. В этот период наши соответствующие должностные лица должны работать с азербайджанской стороной, чтобы прийти к соглашению по организационным вопросам", - отметил он.

Процесс делимитации границ Армении и Азербайджана, по словам премьер-министра республики, должен быть реализован по возможности в ближайшем будущем.

Пашинян также добавил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана.