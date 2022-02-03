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Пашинян: Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций

Пашинян: Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций.
В регионе
3 февраля 2022 г. 11:39
Пашинян: Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций
Никол Пашинян

Азербайджан и Армения при посредничестве России очень близки к началу строительства и восстановлению железной дороги, что означает разблокировку коммуникаций региона.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства.

"Как вы знаете, вчера с рабочим визитом прибыли в Ереван вице-премьер РФ Алексей Оверчук и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Они провели встречу с вице-премьером Мгером Григоряном. Хочу подчеркнуть, что мы очень близки [к тому, чтобы] зафиксировать первый практической результат трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций. Вчерашняя встреча была посвящена началу строительства ж/д Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз", - отметил он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan, Baku close to unblocking railway communications
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Rəsmi İrəvan və Bakı dəmiryolu kommunikasiyalarının açılmasına yaxındır”

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