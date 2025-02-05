Пашинян: Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь

Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет.

Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США..

"На самом деле никаких препятствий для контактов с Турцией нет и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и беседуют, наши представители находятся на постоянной связи, мы очень активно работаем, есть общее понимание того, что нужно сделать", - сказал он.

При этом он добавил что в двусторонних отношениях есть свои нюансы и необходимы определенные завершающие шаги для достижения реального результата." Надеемся, что результат будет очень скоро... Мы продолжаем и продолжим этот диалог. Я думаю, что Армения и Турция никогда не находились в таком активном диалоге, как сейчас", - приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.