О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пашинян: Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку

Пашинян: Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку "Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном".
В регионе
9 февраля 2022 г. 19:36
Пашинян: Ереван готов открыть железнодорожное сообщение с Баку
Никол Пашинян

"Армения готова открыть не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Азербайджаном".

Как передает Report, об этом сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"После встреч в Брюсселе и Сочи мы разработали предложения и передали азербайджанской стороне, российским и международным партнерам, и после положительного ответа со стороны Азербайджана готовы реализовать процесс строительства и восстановления автотранспортных маршрутов", - сказал Пашинян.

Глава правительства сказал, что железная дорога должна действовать в соответствии с международными правилами в рамках законодательств и суверенитета стран, и нужно согласовать параметры для стыковки железных дорог.

"По сути, это станет путем международных грузоперевозок и поэтому важно, чтобы мы как можно быстрее подписали документ", - отметил Пашинян.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan is ready to open railway communication with Baku
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: "İrəvan Bakı ilə dəmir yolu əlaqəsini açmağa hazırdır"

Экслюзивные новости

Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
На азербайджано-иранской границе могут построить новые пропускные пункты
8 февраля 2022 г. 13:21
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести
8 февраля 2022 г. 10:54
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории
7 февраля 2022 г. 17:40
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию стелс-омикрона
В ВОЗ призвали уделять приоритетное внимание исследованию "стелс-омикрона"
7 февраля 2022 г. 16:37
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi