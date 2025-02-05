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Пашинян: Ереван готов не размещать миссию ЕС на делимитированных участках границы

Пашинян: Ереван готов не размещать миссию ЕС на делимитированных участках границы Армения готова не размещать гражданскую миссию ЕС на делимитированных участках границы с Азербайджаном.
В регионе
5 февраля 2025 г. 01:12
Пашинян: Ереван готов не размещать миссию ЕС на делимитированных участках границы

Армения готова не размещать гражданскую миссию ЕС на делимитированных участках границы с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Вашингтоне во время обсуждения Атлантического совета заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Азербайджан говорит, что войска третьих стран не должны дислоцироваться на армяно-азербайджанской границе, открыто намекая на гражданскую миссию ЕС. Мы принимаем это к сведению и предлагаем не размещать их на тех участках границы, которые делимитированы", - отметил он.

В ходе встречи были обсуждены процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, возможности разблокирования региональных коммуникационных путей, а также перспективы развития сотрудничества с США в двустороннем и многостороннем форматах.

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