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Пашинян допустил контроль за разблокировкой коммуникаций без участия российских пограничников

Пашинян допустил контроль за разблокировкой коммуникаций без участия российских пограничников Присутствие российских пограничников в Армении - это договорной вопрос, который решает Армения.
В регионе
11 сентября 2024 г. 19:23
Пашинян допустил контроль за разблокировкой коммуникаций без участия российских пограничников

Армения, согласно заявлению 9 ноября 2020 года, не брала на себя обязательства по присутствию российских пограничников для контроля над дорогой между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в парламенте страны премьер-министр Никол Пашинян.

"Формулировка, записанная в пункте 9 документа от 9 ноября, не означает, что силы ФСБ России должны присутствовать на дороге, соединяющей Азербайджан с Нахчываном. Присутствие российских пограничных войск в Армении - это задача, которую должна решить Армения. Если завтра Армения решит, что их не должно быть, их не будет", - заявил он.

По его словам, в заявлении от 9 ноября написано, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России: "Где написано, что органы пограничной службы ФСБ должны присутствовать на месте? Такого не написано. Даже если имеется в виду присутствие российских пограничников в Армении, это договорной вопрос, который решает Армения".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Rusiya sərhədçiləri olmadan kommunikasiyaların açılmasının mümkünlüyünə işarə vurub

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