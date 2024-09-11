Пашинян допустил контроль за разблокировкой коммуникаций без участия российских пограничников

Присутствие российских пограничников в Армении - это договорной вопрос, который решает Армения.

Армения, согласно заявлению 9 ноября 2020 года, не брала на себя обязательства по присутствию российских пограничников для контроля над дорогой между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в парламенте страны премьер-министр Никол Пашинян.

"Формулировка, записанная в пункте 9 документа от 9 ноября, не означает, что силы ФСБ России должны присутствовать на дороге, соединяющей Азербайджан с Нахчываном. Присутствие российских пограничных войск в Армении - это задача, которую должна решить Армения. Если завтра Армения решит, что их не должно быть, их не будет", - заявил он.

По его словам, в заявлении от 9 ноября написано, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России: "Где написано, что органы пограничной службы ФСБ должны присутствовать на месте? Такого не написано. Даже если имеется в виду присутствие российских пограничников в Армении, это договорной вопрос, который решает Армения".