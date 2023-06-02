Пашинян допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о госизмене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам государственной измены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам государственной измены.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил сегодня в парламенте председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян.

"Премьер-министр был допрошен в качестве свидетеля", - сказал Кярамян.

Пашинян еще 18 апреля заявил о том, что был допрошен в рамках этого дела, однако не отметил в каком статусе.

Ранее сообщалось о том, что премьер явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны.

Комиссия была создана в феврале 2022 года, по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор").

Отметим, что 3 мая стало известно, что деятельность временной комиссии парламента Армении по расследованию обстоятельств 44-дневной войны продлят еще на 6 месяцев.