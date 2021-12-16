Пашинян: Договоренности с Азербайджаном изменят облик региона

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о строительстве железной дороги Ерасх (Араздейен)-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

"Нельзя недооценивать значение договоренности с Азербайджаном. Это важная договоренность, и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим. Это важный проект, который изменит экономическую, политическую ситуацию в регионе, а также скажется на безопасности", - сказал армянский премьер.

Пашинян отметил, что с президентом Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о продолжении контактов по вопросам двусторонней повестки.

Армянский премьер также добавил, что если удастся договориться с Турцией об открытии границ и коммуникаций, то заработает и железная дорога Гюмри – Карс.