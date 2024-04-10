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Пашинян: Делимитация границ может предотвратить новую войну

Пашинян: Делимитация границ может предотвратить новую войну Ереван согласился начать делимитацию для предотвращения новой войны с Азербайджаном, "хотя это не гарантирует мир".
В регионе
10 апреля 2024 г. 11:06
Пашинян: Делимитация границ может предотвратить новую войну

Ереван согласился начать делимитацию для предотвращения новой войны с Азербайджаном, "хотя это не гарантирует мир".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахского района Азербайджана", - сказал он в ходе обсуждения выполнения правительственной программы в парламенте.

Пашинян также подчеркнул, что "историческая и реальная Армения не только не совместимы, но зачастую противоречат друг другу и даже создают серьезные угрозы друг другу".

"Лишь после сентябрьской войны 2022 года я окончательно и однозначно убедился, что закрепление международно признанной территории Армении может стать дополнительным и решающим фактором обеспечения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной безопасности нашей страны, и с этого момента начался политико-психологический процесс, который можно назвать процессом демаркации между реальной и исторической Арменией", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: Sərhədlərin delimitasiyası yeni müharibənin qarşısını ala bilər

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