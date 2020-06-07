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Пашинян: Число больных коронавирусом в стране может превышать 100 тысяч

​Пашинян: Число больных коронавирусом в стране может превышать 100 тыс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что число носителей коронавируса в стране может превышать 100 тысяч.

Как передает Report, глава армянского правительства выложил на своей странице в Facebook таблицу с данными по выявленным случаям коронавируса и прогнозу по заболеваемости.

"Этот даталогический анализ показывает, что на данный момент в Армении есть свыше 100 тысяч носителей (коронавируса – ред.)", - написал Пашинян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4 014 излечились и 200 скончались.

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