Пашинян: Число больных коронавирусом в стране может превышать 100 тысяч

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в воскресенье, что число носителей коронавируса в стране может превышать 100 тысяч.

Как передает Report, глава армянского правительства выложил на своей странице в Facebook таблицу с данными по выявленным случаям коронавируса и прогнозу по заболеваемости.

"Этот даталогический анализ показывает, что на данный момент в Армении есть свыше 100 тысяч носителей (коронавируса – ред.)", - написал Пашинян.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 7 июня, COVID-19 выявлен у 13 130 человек, 4 014 излечились и 200 скончались.