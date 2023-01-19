О нас

Пашинян: Будут применены жесткие меры в отношении виновников пожара в казарме

Пашинян: Будут применены жесткие меры в отношении виновников пожара в казарме Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал применить жесткие меры в отношении виновных в пожаре в воинской части, где погибли 15 военнослужащих.
В регионе
19 января 2023 г. 11:24
Пашинян: Будут применены жесткие меры в отношении виновников пожара в казарме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал применить жесткие меры в отношении виновных в пожаре в воинской части, где погибли 15 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на заседании Кабмина.

Пашинян подтвердил, что компромиссов в данном вопросе не будет.

По его данным, причиной стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер и рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, в сторону казармы.

Премьер отметил, что следствие и Генпрокуратура Армении должны установить все обстоятельства.

Отметим, что в связи с инцидентом с занимаемых должностей освобождены несколько высокопоставленных лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan: Tough measures to be taken against those responsible for fire in barracks

Экслюзивные новости

Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему
Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00
Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
Фото Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
18 января 2023 г. 18:29
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
18 января 2023 г. 18:14
ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше
ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше
18 января 2023 г. 13:43
Гендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку
ФотоГендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку
18 января 2023 г. 12:37
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
17 января 2023 г. 16:14
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
17 января 2023 г. 13:26
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
16 января 2023 г. 16:09
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
16 января 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi