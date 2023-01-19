Пашинян: Будут применены жесткие меры в отношении виновников пожара в казарме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал применить жесткие меры в отношении виновных в пожаре в воинской части, где погибли 15 военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал применить жесткие меры в отношении виновных в пожаре в воинской части, где погибли 15 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на заседании Кабмина.

Пашинян подтвердил, что компромиссов в данном вопросе не будет.

По его данным, причиной стало использование автобензина для обогрева. Из-за нарушения правил безопасности загорелась печка, пострадал офицер и рефлекторно отбросил пятилитровую емкость с бензином, который использовался для розжига, в сторону казармы.

Премьер отметил, что следствие и Генпрокуратура Армении должны установить все обстоятельства.

Отметим, что в связи с инцидентом с занимаемых должностей освобождены несколько высокопоставленных лиц.