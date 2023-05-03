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Пашинян: Буду рад, если 1 июня между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор

Пашинян: Буду рад, если 1 июня между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор Буду рад, если 1 июня между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор.
В регионе
3 мая 2023 г. 22:15
Пашинян: Буду рад, если 1 июня между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор

Буду рад, если 1 июня между Арменией и Азербайджаном будет подписан мирный договор.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

3 мая депутат парламента от фракции "Армения" Гегам Манукян задал премьер-министру вопрос о трехсторонней встрече между официальными лицами США Азербайджана и Армении, а также России, Азербайджана и Армении.

В ответ на вопрос депутата Никол Пашинян заявил, что то, что он уже представил парламенту, обсуждается в Вашингтоне (США):

"На столе есть документ и в нем нет ничего нового для парламентской оппозиции. Я сказал Министерству иностранных дел ознакомить вас с его текстом, однако вы отказались от этого".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “İyunun 1-də Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalansa, şad olaram”

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