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Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встретятся в Брюсселе 5 апреля

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встретятся в Брюсселе 5 апреля Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсулла фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 5 апреля в Брюсселе.
В регионе
21 марта 2024 г. 10:52
Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встретятся в Брюсселе 5 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсулла фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 5 апреля в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Совместная встреча президента Фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, где планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении", - сказал он.

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