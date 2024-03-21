Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен встретятся в Брюсселе 5 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсулла фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 5 апреля в Брюсселе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсулла фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 5 апреля в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Совместная встреча президента Фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, где планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении", - сказал он.