Пашинян: Азербайджан и Армения могут активизировать процесс делимитации границы

После вступления в силу положения совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы на основе баз

Баку и Ереван могут активизировать процесс делимитации государственной границы на основе базовых принципов Алматинской декларации 1991 года после вступления в силу положения о деятельности (регламента) комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Казани на саммите БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

Он напомнил, что Азербайджан и Армения в течение последних месяцев неоднократно заявляли о том, что проект договора об установлении мира и межгосударственных отношений, готов, как минимум, на 80-90%.

По его словам, уже полностью согласованы формулировки относительно взаимного признания территориальной целостности стран, об отсутствии взаимных территориальных претензий и об обязательстве не выдвигать таких претензий в будущем, по вопросу соблюдения принципа неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, установления дипломатических отношений и создания двухсторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами и предусмотренных в мирном договоре.

Он вновь подчеркнул, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном.