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Пашинян: Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по границе и дипотношениям

Пашинян: Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по границе и дипотношениям Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по открытию государственной границы для граждан третьих стран и нормализации дипотношений.
В регионе
10 апреля 2024 г. 13:19
Пашинян: Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по границе и дипотношениям
Никол Пашинян

Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по открытию государственной границы для граждан третьих стран и нормализации дипотношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

"Мы находимся в ожидании и ждем реализации достигнутых и официально зафиксированных договоренностей. Это открытие государственной границы Армении и Турции для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. В целом открытие армяно-турецкой границы станет эпохальным событием для нашего региона", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması region üçün mühüm hadisə olacaq
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia waiting for implementation of agreements with Türkiye on border and diplomatic relations

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