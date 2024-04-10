Пашинян: Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по границе и дипотношениям

Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по открытию государственной границы для граждан третьих стран и нормализации дипотношений.

Армения ждет реализации договоренностей с Турцией по открытию государственной границы для граждан третьих стран и нормализации дипотношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

"Мы находимся в ожидании и ждем реализации достигнутых и официально зафиксированных договоренностей. Это открытие государственной границы Армении и Турции для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. В целом открытие армяно-турецкой границы станет эпохальным событием для нашего региона", - сказал он.