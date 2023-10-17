Пашинян: Армения заинтересована в углублении отношений с ЕС

Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношения с Евросоюзом.

Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношения с Евросоюзом.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Страсбурге.

Пашинян отметил, что демократия – это стратегический выбор Армении, и этот выбор является прочным фундаментом для укрепления отношения с ЕС.

По словам Пашиняна, в последнее время отношения Армении и ЕС пополнились еще одним элементом – это сфера безопасности. Речь, в частности, идет о гражданской мониторинговой миссии ЕС в Армении.