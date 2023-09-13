Пашинян: Армения заинтересована в открытии всех региональных коммуникаций

Армения заинтересована в открытии всех региональных коммуникаций.

Армения заинтересована в открытии всех региональных коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, комментируя заявление министра транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу об открытии Зангезурского коридора в ближайшее время.

По его словам, Армения не против перезапуска железной дороги Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх. Более того, это важный проект для Армении. Ереван также выступает за открытие региональных транспортных коммуникаций и не против того, чтобы региональные газопроводы, нефтепроводы и линии электропередач проходили по армянской территории. Армения заинтересована в реализации всех этих проектов, и все это должно произойти в рамках суверенитета и правомочий Армении, как соответственно, в рамках суверенитета остальных стран.

Армения искренне заинтересована в реализации всех этих проектов, о чем неоднократно власти говорили.