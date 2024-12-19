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Пашинян: Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном

Пашинян: Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.
В регионе
19 декабря 2024 г. 19:25
Пашинян: Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном

Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Арменпресс.

"Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать, снижается до минимума, - сказал он. - Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan üçüncü ölkələrin qüvvələrini Azərbaycanla sərhədə yerləşdirməməyə razıdır

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