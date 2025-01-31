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Пашинян: Армения согласна на роспуск Минской группы ОБСЕ

Пашинян: Армения согласна на роспуск Минской группы ОБСЕ Армянская сторона готова дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ.
В регионе
31 января 2025 г. 14:40
Пашинян: Армения согласна на роспуск Минской группы ОБСЕ

Армянская сторона готова дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Согласны ли мы с роспуском Минской группы ОБСЕ? Согласны со следующим обоснованием: если нет конфликта, то в чем смысл существования формата, обслуживающего конфликт. Но мы хотим быть уверенными, что и для Азербайджана роспуск Минской группы ОБСЕ имеет то же значение" - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılmasına razıdır
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia agrees to dissolution of OSCE Minsk Group

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