Пашинян: Армения согласна на роспуск Минской группы ОБСЕ

Армянская сторона готова дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ.

Армянская сторона готова дать согласие на роспуск международного переговорного формата - Минской группы ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Согласны ли мы с роспуском Минской группы ОБСЕ? Согласны со следующим обоснованием: если нет конфликта, то в чем смысл существования формата, обслуживающего конфликт. Но мы хотим быть уверенными, что и для Азербайджана роспуск Минской группы ОБСЕ имеет то же значение" - отметил он.