Пашинян: Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС

Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС.

Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, об этом свидетельствуют цифры.

"Однако в то же время мы не можем не заметить стремления части армянского народа формировать варианты будущего Армении", - сказал он, добавив, что страна проводит сбалансированную внешнюю политику.

Отметим, что ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о том, что открытие рынков с европейскими странами будет означать закрытие для Армении рынков с государствами ЕАЭС.

Он также отметил, что торговля Армении со странами ЕАЭС за прошлый год составила $12 млрд, что в разы превышает объем торговли, который у Армении с ЕС.