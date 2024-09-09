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Пашинян: Армения расширяет свою повестку с ЕС

Пашинян: Армения расширяет свою повестку с ЕС Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима. Фактически Армения расширяет свою повестку с Евросоюзом.
В регионе
9 сентября 2024 г. 19:20
Пашинян: Армения расширяет свою повестку с ЕС

Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима. Фактически Армения расширяет свою повестку с Евросоюзом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, которое распространила пресс-служба армянского кабмина.

"Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим... Это не простой вопрос (о вступлении в ЕС - ред.), но он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подойти к этой теме подробно и комплексно. Здесь будет важно прислушаться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС", - сказал Пашинян.

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