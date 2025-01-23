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Премьер: Армения рассчитывает на международную поддержку в мирной повестке

Премьер: Армения рассчитывает на международную поддержку в мирной повестке В продвижении мирной повестки Армения рассчитывает на поддержку международного сообщества.
В регионе
23 января 2025 г. 16:38
Премьер: Армения рассчитывает на международную поддержку в мирной повестке

В продвижении мирной повестки Армения рассчитывает на поддержку международного сообщества.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на панельной дискуссии "Как распространить влияние Европы" в ходе экономического форума в Давосе.

По его словам, Армения намерена укрепить экономические связи со странами своего региона. В частности, Армения готова наладить транспортные связи не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Ереван работает над установлением дипотношений с Турцией.

Он также отметил, что Армения намерена углубить сотрудничество с Ираном и Грузией.

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenia counts on international support for peace agenda
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan təkcə Azərbaycanla deyil, Türkiyə ilə də nəqliyyat əlaqələri qurmağa hazırdır

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