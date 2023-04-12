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Пашинян: Армения признала Карабах частью Азербайджана

Пашинян: Армения признала Карабах частью Азербайджана Армения признала Карабах частью Азербайджана.
В регионе
12 апреля 2023 г. 19:11
Пашинян: Армения признала Карабах частью Азербайджана

Армения признала Карабах частью Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении.

По словам Пашиняна, существует два этапа: до принятия Мадридских принципов и после них: "В 2007 появились Мадридские принципы. Было зафиксировано, что статус Карабаха должен быть уточнен каким-то механизмом, и механизм уточнения этого статуса, по сути, должен быть согласован с Азербайджаном", - отметил Пашинян.

По словам Никола Пашиняна, после Мадридских принципов, в результате "гениальной" дипломатии армянской стороны исходной точкой самоопределения Карабаха стал Азербайджан.

"По Мадридским принципам Республика Армения, таким образом, признала Карабах частью Азербайджана. Мы можем перешагнуть через этот факт, увиливать, но сегодня мы пожинаем его плоды", – пояснил он.

Пашинян отметил, что это ошибка их правительства, что они не заявляли об этом с мая 2018 года, думая, что каким-то образом можно выбраться из этой ловушки или хотя бы внести свой вклад в то, чтобы выбраться из этой ловушки.

"Но, поскольку ловушка была согласована на международном уровне, мы не смогли этого сделать", – резюмировал Пашинян.

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