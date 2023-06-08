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Пашинян: Армения предпринимает усилия для развития ключевых логистических направлений

Пашинян: Армения предпринимает усилия для развития ключевых логистических направлений Армения предпринимает усилия по обеспечению необходимых условий для поощрения развития ключевых логистических направлений - "Север-Юг", "Восток-Запад".
В регионе
8 июня 2023 г. 16:32
Пашинян: Армения предпринимает усилия для развития ключевых логистических направлений

Армения предпринимает усилия по обеспечению необходимых условий для поощрения развития ключевых логистических направлений - "Север-Юг", "Восток-Запад".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе в Сочи.

Он отметил, что логистика - еще одна сфера, оказывающая значительное влияние на формирование цен для конечных потребителей и требующая в том числе цифровых решений. Одним из таких решений стало использование навигационных пломб, что не только позволяет оптимизировать логистику, обеспечить абсолютную прозрачность и бесперебойность перевозок, но и упрощает и ускоряет доставку товаров до получателя.

"Несмотря на предпринятые шаги, мы сталкиваемся с определенными трудностями. Хочу подчеркнуть важность взаимодействия между государствами-членами [ЕАЭС] по вопросам укрепления логистических цепочек, развития и модернизации транспортной инфраструктуры", - сказал Пашинян.

По его словам, в контексте вопросов евразийского транспортного пространства, формирования и реализации приоритетных интеграционных, инфраструктурных проектов, а также выработки конкретных механизмов финансирования этих проектов, в том числе посредством использования потенциала таких финансовых институтов, как ЕАБР, Армения предпринимает все усилия по обеспечению необходимых условий для поощрения развития стратегических направлений - "Север-Юг", "Восток-Запад".

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenia making efforts to develop key logistics areas

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