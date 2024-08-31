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Пашинян: Готов к личной встрече с президентом Азербайджана и предпочитаю прямые переговоры с Баку

Пашинян: Готов к личной встрече с президентом Азербайджана и предпочитаю прямые переговоры с Баку Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с Путиным сообщил, что Ереван сейчас предпочитает прямые переговоры с Баку.
В регионе
31 августа 2024 г. 12:51
Пашинян: Готов к личной встрече с президентом Азербайджана и предпочитаю прямые переговоры с Баку

Армения предпочитает вести прямые переговоры с Азербайджаном по нормализации отношений. При этом премьер-министр страны Никол Пашинян выразил готовность на личную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report со ссылкой на российские и армянские СМИ, об этом глава армянского правительства заявил в ходе онлайн пресс-конференции в субботу.

"Я готов ко встрече [с президентом Азербайджана] в этом формате", - заявил армянский премьер на пресс-конференции.

По словам армянского премьера, двусторонний формат работы над мирным договором между двумя странами, который проводится в настоящее время, эффективен.

"Мы высоко оцениваем содействие всех наших международных партнеров в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Уже длительное время с Азербайджаном работа ведется в двустороннем формате. Этот формат показал определенную эффективность", - заявил Пашинян на пресс-конференции.

"Об этом я сказал прямо и искренне президенту России Владимиру Путину в ходе последнего телефонного разговора", - отметил он.

Он упомянул вчерашнее подписание Положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы и сказал, что следует сориентироваться в этом направлении.

При этом Никол Пашинян заметил, что не исключает и другие, многосторонние форматы.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Azərbaycan Prezidenti ilə şəxsi görüşə hazıram və Bakı ilə birbaşa danışıqlara üstünlük verirəm
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia prefers direct negotiations with Baku

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