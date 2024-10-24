О нас

Пашинян: Армения предложила Азербайджану упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля

Пашинян: Армения предложила Азербайджану упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов кабельных трасс, в том числе из Азербайджана.
В регионе
24 октября 2024 г. 14:58
Пашинян: Армения предложила Азербайджану упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля

Армения заинтересована в организации проезда по своей территории транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, в том числе из Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе расширенного заседания в формате аутрич на заседании "аутрич"/"БРИКС плюс".

"Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской Республики Иран, Армении и Грузии. Это направление Север-Юг. Это также кратчайший маршрут между Каспийскими и Мраморными морями по территориям Азербайджана, Армении и Турции. Это направление Восток-Запад", - сказал он.

Пашинян также подчеркнул, что маршрут можно использовать еще и для транспортно-коммуникационной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной республикой.

"С учетом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обоих стран", - сказал армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что Армения в состоянии обеспечить безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia proposes simplified border and customs procedures to Azerbaijan, Pashinyan says

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38
Азербайджан обнародовал объемы и стоимость проданной Сербии нефти
Азербайджан обнародовал объемы и стоимость проданной Сербии нефти
21 октября 2024 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi