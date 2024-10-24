Пашинян: Армения предложила Азербайджану упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля

Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов кабельных трасс, в том числе из Азербайджана.

Армения заинтересована в организации проезда по своей территории транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, в том числе из Азербайджана.

Как передает корреспондент Report из Казани, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе расширенного заседания в формате аутрич на заседании "аутрич"/"БРИКС плюс".

"Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской Республики Иран, Армении и Грузии. Это направление Север-Юг. Это также кратчайший маршрут между Каспийскими и Мраморными морями по территориям Азербайджана, Армении и Турции. Это направление Восток-Запад", - сказал он.

Пашинян также подчеркнул, что маршрут можно использовать еще и для транспортно-коммуникационной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной республикой.

"С учетом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обоих стран", - сказал армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что Армения в состоянии обеспечить безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории.