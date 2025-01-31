Пашинян: Армения предлагает Азербайджану начать взаимные грузовые железнодорожные перевозки

Ереван предлагает Баку начать взаимные грузовые железнодорожные перевозки, соответствующее предложение направлено азербайджанской стороне.

Ереван предлагает Баку начать взаимные грузовые железнодорожные перевозки, соответствующее предложение направлено азербайджанской стороне.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы предложили Азербайджану конкретное решение по вопросу открытия коммуникаций. Оно учитывает позицию и Армении, и Азербайджана. С учетом этих позиций, мы предлагаем Баку начать грузовые железнодорожные перевозки из западных районов Азербайджана через город Мегри в Армении в Нахчыван, и в обратном направлении", - сказал Пашинян.

По его словам, Ереван предлагает Баку также начать грузовые железнодорожные перевозки из Ерасха через Нахчыван в армянский Мегри.

"В дальнейшем, при соответствующей атмосфере начнем думать и о пассажирских перевозках. Мы ждем положительной реакции Азербайджана", - сказал армянский премьер.