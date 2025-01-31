Пашинян: Армения предлагает Азербайджану начать взаимные грузовые железнодорожные перевозки

Ереван предлагает Баку начать взаимные грузовые железнодорожные перевозки, соответствующее предложение направлено азербайджанской стороне.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы предложили Азербайджану конкретное решение по вопросу открытия коммуникаций. Оно учитывает позицию и Армении, и Азербайджана. С учетом этих позиций, мы предлагаем Баку начать грузовые железнодорожные перевозки из западных районов Азербайджана через город Мегри в Армении в Нахчыван, и в обратном направлении", - сказал Пашинян.
По его словам, Ереван предлагает Баку также начать грузовые железнодорожные перевозки из Ерасха через Нахчыван в армянский Мегри.
"В дальнейшем, при соответствующей атмосфере начнем думать и о пассажирских перевозках. Мы ждем положительной реакции Азербайджана", - сказал армянский премьер.