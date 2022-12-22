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Пашинян: Армения передала Азербайджану предложения по мирному договору

Пашинян: Армения передала Азербайджану предложения по мирному договору Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору.
В регионе
22 декабря 2022 г. 11:50
Пашинян: Армения передала Азербайджану предложения по мирному договору
Никол Пашинян

Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному договору.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства.

"Также переданы предложения по делимитации границ, разблокированию коммуникаций, гарантиям безопасности на границе", - заявил Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что Ереван получил от Баку предложения по проекту мирного соглашения.

Выступая на заседании правительства Армении, Пашинян также отметил, что российский миротворческий контингент не выполняет взятые на себя обязательства, зафиксированные трехсторонним документом.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistan Azərbaycana sülh müqaviləsinə dair təkliflər təqdim edib”
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia has submitted proposals on peace treaty to Azerbaijan

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