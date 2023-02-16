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Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору

Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору Армения 15 февраля завершила очередной этап работы над мирным договором с Азербайджаном, а также передала эти предложения Баку.
В регионе
16 февраля 2023 г. 11:52
Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору

Армения 15 февраля завершила очередной этап работы над мирным договором с Азербайджаном, а также передала эти предложения Баку.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, речь идет о проекте целостного договора с армянскими предложениями.

"Мы работам над проектом в следующей логике – получить документ, который в любой момент готовы подписать. Понятно, что документ должен быть приемлемым и для Азербайджана. Но мы надеемся, что некоторый прогресс, зафиксированный в течение трех этапов переговоров, удастся развивать", - добавил Пашинян.

Смысл в том, чтобы подписание привело к долгосрочному миру.

Он подтвердил готовность правительства и свою личную к подписанию такого договора в максимально сжатые сроки.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistan sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni təkliflərini Azərbaycana təqdim edib”
Версия на английском языке Pashinyan: Armenia submits new proposals on peace agreement to Azerbaijan

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