Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору

Армения 15 февраля завершила очередной этап работы над мирным договором с Азербайджаном, а также передала эти предложения Баку.

Армения 15 февраля завершила очередной этап работы над мирным договором с Азербайджаном, а также передала эти предложения Баку.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, речь идет о проекте целостного договора с армянскими предложениями.

"Мы работам над проектом в следующей логике – получить документ, который в любой момент готовы подписать. Понятно, что документ должен быть приемлемым и для Азербайджана. Но мы надеемся, что некоторый прогресс, зафиксированный в течение трех этапов переговоров, удастся развивать", - добавил Пашинян.

Смысл в том, чтобы подписание привело к долгосрочному миру.

Он подтвердил готовность правительства и свою личную к подписанию такого договора в максимально сжатые сроки.