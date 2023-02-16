Пашинян: Армения передала Азербайджану новые предложения по мирному договору

Армения 15 февраля завершила очередной этап работы над мирным договором с Азербайджаном, а также передала эти предложения Баку.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер Никол Пашинян на заседании правительства.
По его словам, речь идет о проекте целостного договора с армянскими предложениями.
"Мы работам над проектом в следующей логике – получить документ, который в любой момент готовы подписать. Понятно, что документ должен быть приемлемым и для Азербайджана. Но мы надеемся, что некоторый прогресс, зафиксированный в течение трех этапов переговоров, удастся развивать", - добавил Пашинян.
Смысл в том, чтобы подписание привело к долгосрочному миру.
Он подтвердил готовность правительства и свою личную к подписанию такого договора в максимально сжатые сроки.