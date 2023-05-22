Пашинян: Армения не получает от Запада сигналов на разрыв отношений с Россией

Армения не получает от Запада сигналов на разрыв отношений с Россией.

Армения не получает от Запада сигналов на разрыв отношений с Россией.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



"Мы не получаем от Запада сигналов на то, чтобы выгнать, вытеснить, разорвать отношения с Россией и не думаю, что такие сигналы когда-либо будут. Сигналы могут быть относительно развития двусторонних отношений, что касается в том числе и России. То есть, мы свои двусторонние отношения с нашими российскими коллегами обсуждаем очень открыто и считаем, что каких-либо темных пятен в этих разговорах относительно обеспокоенности, которая у нас есть относительно сложившейся ситуации по присутствию России в регионе и наших двусторонних отношений, не должно быть", - сказал Пашинян на пресс-конфренции.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы какие-то заявления, сделанные на Западе, стали важным фактором в отношениях с Россией.

"В повестке отношений Армения-США, Армения-ЕС нет повестки изгнания России. Другой вопрос, что мы начали с нашими западными коллегами обсуждать вопросы из сферы безопасности", - сказал Пашинян.

Отметим, что ранее Лавров заявил о том, что США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность".