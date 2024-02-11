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Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО Армения не обсуждала и не обсуждает с НАТО возможность присоединения к альянсу.
В регионе
11 февраля 2024 г. 23:02
Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

Армения не обсуждала и не обсуждает с НАТО возможность присоединения к альянсу.

Как передает Report, об этом в интервью The Daily Telegraph заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Это не вопрос, который мы обсуждали или обсуждаем", - сказал он, добавив, что вопрос о сохранении членства в ОДКБ можно считать дискуссионным. "В стране идут определенные дискуссии по поводу того, соответствует ли и до какой степени соответствует долгосрочным интересам Армении стратегия членства в оборонных альянсах", - добавил Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistanın NATO-ya mümkün üzvlüyü müzakirə olunmur

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