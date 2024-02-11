Пашинян: Армения не обсуждает возможность стать членом НАТО

Армения не обсуждала и не обсуждает с НАТО возможность присоединения к альянсу.

Армения не обсуждала и не обсуждает с НАТО возможность присоединения к альянсу.

Как передает Report, об этом в интервью The Daily Telegraph заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Это не вопрос, который мы обсуждали или обсуждаем", - сказал он, добавив, что вопрос о сохранении членства в ОДКБ можно считать дискуссионным. "В стране идут определенные дискуссии по поводу того, соответствует ли и до какой степени соответствует долгосрочным интересам Армении стратегия членства в оборонных альянсах", - добавил Пашинян.