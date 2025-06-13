Пашинян: Армения не намерена отказываться от присутствие российских войск в стране

Пашинян: Армения не намерена выводить российские войска

Ереван не намерен прекращать присутствие российских войск на территории Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на форуме "GLOBSEC 2025" в Праге.

"Вы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌ знаете, что у нас сложная ситуация в регионе. Вы упомянули присутствие российских войск в Армении. Но я хотел бы отметить, что в Армении также находится мониторинговая миссия ЕС. В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но с другой стороны, у нас сейчас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении. У нас другая задача - суметь установить прочный и стабильный мир со странами региона", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения не ставит перед собой задачу разрыва отношений с Россией.

"Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с Евросоюзом. Но с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, потому что наша внешняя политика сбалансирована", - добавил премьер.