Пашинян: Армения надеется, что мир на Южном Кавказе будет приоритетом для США

Армения надеется, что установление мира на Южном Кавказе будет приоритетом для политической элиты США.

Армения надеется, что установление мира на Южном Кавказе будет приоритетом для политической элиты США.

Как передает Report, пресс-служба Кабмина Армении сообщила о том, что об этом в Вашингтоне на встрече с членами организации Save Armenia заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Если вы спросите, какой способ поддержки Армении является наиболее эффективным с точки зрения США, я бы сказал, что включение повестки достижения мира на Южном Кавказе в список приоритетов политической элиты США было бы очень важным", - отметил он.