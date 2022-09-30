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Пашинян: Армения может выйти из ОДКБ

Пашинян: Армения может выйти из ОДКБ Армения может выйти из ОДКБ.
В регионе
30 сентября 2022 г. 22:20
Пашинян: Армения может выйти из ОДКБ
Никол Пашинян

Армения может выйти из ОДКБ.

Как передает Report, об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«У Армении есть план, по которому мы начнем процесс выхода из ОДКБ до конца февраля 2023 года, если Россия и другие члены этой организации до этого времени не выполнят союзнические обязательства.

В ОДКБ есть опасения, что организация может потерять Армению, но я на это ответил, что у нас есть опасения, что Армения потеряет ОДКБ. Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов», - сказал Пашинян в пятницу в интервью Общественному ТВ страны.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Ermənistan KTMT-dən çıxa bilər"

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