Пашинян: Армения лидирует в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 млн. населения

Никол Пашинян https://report.az/storage/news/6d8004117376228b2e58c5bb94eb22e2/f55a07a5-adb7-4e0c-b3f9-3e277eef9297_292.jpg

Власти Армении намерены пойти на ужесточение противоэпидемических мер из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.

" Мы должны пойти на ужесточение противоэпидемических правил", - сказал премьер в ходе онлайн-брифинга. Он не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что "пакет ужесточений" будет самым разнообразным.

По словам Н.Пашиняна, Армения занимает лидирующие позиции в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 миллион населения. "Это большая проблема", - сказал глава правительства, добавив, что в обществе нет абсолютного осознания необходимости соблюдения правил безопасности.

Отметим, что в Армении выявлены 23,2 тыс. случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.