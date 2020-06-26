Пашинян: Армения лидирует в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 млн. населения

Власти Армении намерены пойти на ужесточение противоэпидемических мер из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.
" Мы должны пойти на ужесточение противоэпидемических правил", - сказал премьер в ходе онлайн-брифинга. Он не уточнил, о каких именно шагах идет речь, однако добавил, что "пакет ужесточений" будет самым разнообразным.
По словам Н.Пашиняна, Армения занимает лидирующие позиции в мире по числу выявленных случаев COVID-19 на 1 миллион населения. "Это большая проблема", - сказал глава правительства, добавив, что в обществе нет абсолютного осознания необходимости соблюдения правил безопасности.
Отметим, что в Армении выявлены 23,2 тыс. случаев заражения, 12,4 тысячи пациентов вылечились, 410 скончались.