Пашинян: Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта 102-й базы

Премьер Армении назвал военный союз с Россией ключевым компонентом обеспечения безопасности страны

Армения и Россия обсуждают возможность расширения возможностей 102-ой российской военной базы, в частности создания опорного пункта базы в Сюнике. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер Никол Пашинян на заседании парламента.



Премьер назвал военный союз с Россией ключевым компонентом обеспечения безопасности страны и заявил о возможности расширения возможностей дислоцированной в республике российской военной базы.



"Мы обсуждаем вопрос расширения возможностей российской военной базы. С российскими партнерами ведутся достаточно эффективные обсуждения, и министр обороны говорил об этом, - касательно создания в Сюникской области опорного пункта 102-й российской базы", - отметил Пашинян.