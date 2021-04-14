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Пашинян: Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта 102-й базы

Пашинян: Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта 102-й базы Премьер Армении назвал военный союз с Россией ключевым компонентом обеспечения безопасности страны
В регионе
14 апреля 2021 г. 12:46
Пашинян: Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта 102-й базы

Армения и Россия обсуждают возможность расширения возможностей 102-ой российской военной базы, в частности создания опорного пункта базы в Сюнике. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер Никол Пашинян на заседании парламента.

Премьер назвал военный союз с Россией ключевым компонентом обеспечения безопасности страны и заявил о возможности расширения возможностей дислоцированной в республике российской военной базы.

"Мы обсуждаем вопрос расширения возможностей российской военной базы. С российскими партнерами ведутся достаточно эффективные обсуждения, и министр обороны говорил об этом, - касательно создания в Сюникской области опорного пункта 102-й российской базы", - отметил Пашинян.

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