Пашинян: Армения и Азербайджан могут подписать заявление о выходе из структур Минской группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Эстонии.

Он отметил, что Армения имеет твердую позицию для достижения устойчивого мира в регионе: “Мы решительно настроены предпринимать необходимые шаги на этом пути, готовы решать существующие проблемы путем конструктивного диалога и переговоров с нашими соседями”.

"В ходе беседы с премьер-министром Эстонии я подтвердил готовность подписать текст уже согласованного мирного соглашения, а также отметил, что считаю возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением", - подчеркнул Пашинян.