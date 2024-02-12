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Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном

Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать этот документ.
В регионе
12 февраля 2024 г. 00:00
Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном

Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать этот документ.

Как передает Report, об этом в интервью The Telegraph заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора.

Я предполагаю, что после президентских выборов в Азербайджане сможем добиться этого. Могу констатировать, что правительство Армении, как и прежде, имеет эту политическую волю пойти на мир в нашем регионе и подписать мирный договор с Азербайджаном", - сказал Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır

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