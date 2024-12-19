Пашинян назвал приемлемой идею отзыва исков в международные суды против Азербайджана

Армения считает приемлемой идею отзыва исков, поданных в международные суды против Азербайджана, после подписания мирного соглашения.

Армения считает приемлемой идею отзыва исков, поданных в международные суды против Азербайджана, после подписания мирного соглашения.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол в интервью Арменпресс.

Пашинян назвал логичным отзыв исков, когда подписывается мирный договор: "Здесь есть два нюанса. Один из них заключается в том, что должна быть понятная перспектива решения в двустороннем формате обсуждаемых на международных форумах отдельных гуманитарных вопросов, а во-вторых, должно быть четко понятно, что после вывода из формата международных площадок споров по другим вопросам стороны больше не должны ставить те же вопросы и обострять повестку двусторонних отношений, превращая их в постоянный источник эскалации".